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НовостиОбщество23 мая 2023 8:19

Мэр Суздаля считает преждевременным строительство дорог к участкам для многодетных

Подъездные пути планируют засыпать асфальтной крошкой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство дороги к участкам для многодетных семей на улицах Владимира Менци и Троицкой в Суздале в местной администрации власти сочли преждевременным. Как сообщил "Чесноку" глава администрации Сергей Сахаров, территорию еще предстоит застраивать и развивать.

Напомним, что в феврале суд обязал суздальскую мэрию обеспечить участки необходимой инфраструктурой: водой и канализацией до конца года, дорогой – до осени. Однако власти решили пойти по другому пути. Улицы Менци, протяженностью в 1 километр и Троицкую почти в 400 метров планируют засыпать асфальтной крошкой. Работы проведут в июне-июле.

Депутат Антон Клюев, направивший запрос о судьбе участков для многодетных, намерен обжаловать решение мэрии.