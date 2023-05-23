Во Владимире восстановлена обвалившаяся дорога на Рпенском проезде

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Накануне жители Владимира засняли и разместили в соцсетях видео и фото, на которых изображался провал у самой реки Рпени, практически в том месте, где возводят новую автомобильную дорогу. По словам авторов роликов, грунт осел и провалился в Рпень.

В горадминистрации Владимира уточнили, что причиной случившемуся действительно стал ливень, прошедший в ночь на 22 мая, в результате чего водный поток смыл часть старого дорожного полотна.

В мэрии добавили, что эта часть дороги использовалась исключительно как технологический проезд к строительной площадке и местным предприятиям, и никакого отношения непосредственно к возводимому Рпенскому проезду не имеет.

По состоянию на утро 23 мая на месте провала проведены восстановительные работы, благодаря чему технологический проезд снова функционирует в прежнем режиме.