Во Владимирской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

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За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 5 976 человек, во Владимире – 1 999.

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован во всех возрастных группах. Это обусловлены как активной миграцией в праздничные дни, в том числе на фоне неблагоприятных погодных условий, так и отсроченной обращаемостью в больницы в майские праздники.

Было проведено 140 исследований, среди положительных находок - 2 случая вируса гриппа В. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии выделяются риновирусы, парагрипп (3 тип), метапневмовирусы и сезонная коронавирусная инфекция.

В регионе за прошлую неделю зарегистрировано 144 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости снизился на 18,7%. 93% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 7% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и тп).