Житель Гороховецкого района отправится в колонию за драку с полицейским

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Гороховецким районным судом вынесены приговоры в отношении местных жителей. Оба признаны виновными по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Было установлено, что вечером 11 января сотрудниками ППС в общественном месте был остановлен один из осужденных, который был пьян. Мужчине предложили проследовать в в Гороховецкую ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования, на что он согласился.

Как сообщает областная прокуратура, находясь напротив помещения приемного покоя, осужденный отказался от прохождения освидетельствования и, не дожидаясь оформления документов, мужчина ударил полицейского кулаком в нижнюю часть лица.

Второй осужденный прибыл в приемное отделение больницы, чтобы забрать оттуда нетрезвого знакомого и препроводить его до дома, однако полицейские пояснили, что его приятель будет доставлен в дежурную часть. Мужчина проследовал за ними на улицу к служебному автомобилю, где пытался помешать полицейским, хватая их за форму. А потом стал угрожать, толкнул в грудь.

Осужденные вину признали полностью, принесли свои извинения потерпевшим. Одному мужчине, совершившему преступление впервые, назначен штраф - 30 тысяч рублей, а второму - с учетом рецидива преступлений назначено лишение свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.