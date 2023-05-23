В Судогодском районе мужчина продал чужую машину и попался пьяным за рулем

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Судогодский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который обвинялся в управлении транспортом в нетрезвом виде, уже имея за это судимость, а также за кражу с причинением значительного ущерба.

Суд установил, что рязанец жил у знакомой в одной из судогодских деревень, и там летом 2022 года продал автомобиль «Ауди-200», принадлежащий ее бывшему сожителю. Сам хозяин легковушки ничего об этом не знал, а предприимчивый мужчина провел сделку через известный сайт объявлений.

Кроме того, в это же время рязанца остановили в лесу у деревни Тимофеевская сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, что мужчина был пьян. При этом он уже имел уголовную судимость за вождение в состоянии опьянения, в связи с чем вновь стал фигурантом уголовного дела по этой статье.

Суд признал его виновным в краже и пьяном вождении и приговорил к лишению свободы на 2 года 8 месяцев с лишением права управления транспортом на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.