Владимирец выплатил алименты дочери, чтобы продать квартиру

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники отделения судебных приставов Фрунзенского района города Владимира взыскали крупную сумму алиментной задолженности с 48-летнего местного жителя.

Мужчина с 2021 года уклонялся от алиментов. На момент возбуждения исполнительного производства задолженность составила почти 300 тысяч рублей. Судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы задолженности, также был наложен запрет на по регистрацию квартиры, общей площадью 68.70 кв. м.

Последняя мера сыграла решающую роль. Желание продать недвижимость побудило должника погасить имеющуюся задолженность в полном объеме. Около 300 тысяч рублей были перечислены взыскателю.