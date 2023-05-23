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НовостиОбщество23 мая 2023 6:57

Владимирец выплатил алименты дочери, чтобы продать квартиру

Он задолжал ей 300 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники отделения судебных приставов Фрунзенского района города Владимира взыскали крупную сумму алиментной задолженности с 48-летнего местного жителя.

Мужчина с 2021 года уклонялся от алиментов. На момент возбуждения исполнительного производства задолженность составила почти 300 тысяч рублей. Судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы задолженности, также был наложен запрет на по регистрацию квартиры, общей площадью 68.70 кв. м.

Последняя мера сыграла решающую роль. Желание продать недвижимость побудило должника погасить имеющуюся задолженность в полном объеме. Около 300 тысяч рублей были перечислены взыскателю.