Во Владимирской области прокуратура добилась прекращения полномочий депутата

фото областной прокуратуры

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что одним из депутатов Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района не предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.

Как уточняют в областной прокуратуре, в процессе рассмотрения гражданского дела полномочия были досрочно прекращены по собственному желанию мужчины. Уточнив исковые требования, прокурор просил суд обязать СНД Гусь-Хрустального района на ближайшей сессии изменить основания прекращения депутатских полномочий.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда исполнено.