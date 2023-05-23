Во Владимире двое парней обманули сотрудников пункта интернет-заказов

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине мая сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Ленинскому району Владимира задержали двоих 21-летних парней из числа местных жителей. Их подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, молодые люди заказали водном известном интернет-магазине мобильный телефон, ноутбук, беспроводные наушники и одежду — всего на 60 тысяч рублей. А в пункте выдачи заказов они осмотрели товар, взяли его и поспешили восвояси, так как знали, что платеж, проведенный через банковскую карту, не пройдет в связи с отсутствием на счете денег.

Украденные вещи кроме телефона парни продали через сайт объявлений, выручив 35 тысяч рублей, которые разделили поровну.

Свою вину они признали, на днях по данному факту возбуждено уголовное дело, на время следствия обоих отпустили под подписку о невыезде.