Баскетбольная команда «Владимирские Львицы – ВлГУ» будет выступать в Высшей лиге России

фото предоставлено региональным Правительством

18 – 20 мая в Санкт-Петербург состоялся Финал четырех Чемпионата России среди женских студенческих команд «Лига Белова» АСБ. Впервые в истории баскетбола нашего региона команда «Владимирские Львицы – ВлГУ» прошла в финальную часть, пробилась в квартет сильнейших команд и завоевала бронзовые медали турнира. Лучшим защитником финала чемпионата признана игрок «Львиц» Ксения Михайлова (игровой номер 9), а лучшим новичком – Виктория Дергаусова (игровой номер 13)

По совокупности успехов сезона 2022/2023 (золото в чемпионате ЦФО и бронза чемпионата России «Лига Белова») команда «Владимирские Львицы – ВлГУ» получила приглашение выступать в сезоне 2023/2024 в Высшей лиге России.