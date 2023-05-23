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НовостиСпорт23 мая 2023 5:45

Баскетбольная команда «Владимирские Львицы – ВлГУ» будет выступать в Высшей лиге России

Это произошло впервые в истории баскетбола нашего региона
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено региональным Правительством

фото предоставлено региональным Правительством

18 – 20 мая в Санкт-Петербург состоялся Финал четырех Чемпионата России среди женских студенческих команд «Лига Белова» АСБ. Впервые в истории баскетбола нашего региона команда «Владимирские Львицы – ВлГУ» прошла в финальную часть, пробилась в квартет сильнейших команд и завоевала бронзовые медали турнира. Лучшим защитником финала чемпионата признана игрок «Львиц» Ксения Михайлова (игровой номер 9), а лучшим новичком – Виктория Дергаусова (игровой номер 13)

По совокупности успехов сезона 2022/2023 (золото в чемпионате ЦФО и бронза чемпионата России «Лига Белова») команда «Владимирские Львицы – ВлГУ» получила приглашение выступать в сезоне 2023/2024 в Высшей лиге России.