Во Владимирской области ожидаются дожди и магнитные бури

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 23 мая, во Владимире будет пасмурно, но тепло. Температура воздуха прогреется до +26 градусов.

В ночь на 24 мая владимирцев предупреждают о слабой геомагнитной буре. Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо, может болеть голова, понижаться или повышаться давление. Кроме того, в среду синоптики обещают дождливую погоду в течение всего дня. Столбик термометра не поднимется выше +21 градуса.

25 мая ожидается пасмурная погода, местами пройдет дождь. Температура воздуха будет +20, +21 градус.