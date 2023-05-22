В Александрове местный житель задержан за попытку убийства зятя

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в отношении 55-летнего жителя Александрова возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, в тот вечер тесть поссорился на бытовой почве с зятем, схватил нож и ударил родственника в область сердца. После совершенного преступления александровец сбежал. К счастью, прибывшие на место происшествия врачи вовремя оказали помощь пострадавшему мужчине, и он остался жив.

Тестя впоследствии задержали по «горячим следам» полицейские. На время следствия его заключили под стражу. Расследование продолжается.