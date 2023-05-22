За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 175 человек

фото регионального управления Роспотребнадзора

По данным оперативного мониторинга на 22 мая на территории Владимирской области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратился 175 человек, среди них 49 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы области обратилось 534 человека, в том числе 165 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 20 неделю обнаружено 5 положительных находок: ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) 4 – среди клещей, снятых с людей, МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека) 1 - – среди клещей, снятых с людей.