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НовостиОбщество22 мая 2023 12:46

За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 175 человек

Среди них 49 детей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального управления Роспотребнадзора

фото регионального управления Роспотребнадзора

По данным оперативного мониторинга на 22 мая на территории Владимирской области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратился 175 человек, среди них 49 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы области обратилось 534 человека, в том числе 165 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 20 неделю обнаружено 5 положительных находок: ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) 4 – среди клещей, снятых с людей, МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека) 1 - – среди клещей, снятых с людей.