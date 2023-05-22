Во Владимире ГИБДД проверила соблюдение правил перевозки детей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 17 и 19 мая на территории Владимира были проведены специальные рейды, в ходе которых инспекторы уделили особое внимание соблюдению водителями правил перевозки детей.

Рано утром водителей встречали возле школ и детских садов. Всего было проверено около 100 автомобилей, причем в шести случаях зафиксированы правонарушения, касающиеся именно перевозки детей.

Также с каждым из водителей проведены профилактические беседы. Подобные рейды будут продолжены.