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НовостиОбщество22 мая 2023 11:40

В Камешковском районе открылся новый ФАП

Его открытия ждали жители четырех населенных пунктов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Краснознаменский возвели благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ранее он размещался в деревянном здании, которое построили в середине прошлого века.

Возведение нового началось осенью прошлого года. Контракт заключили в сентябре с ООО СК "Город". Работы по установке и монтажу подрядчик выполнил в конце декабря. Лицензию на медицинскую деятельность получили в апреле. В начале мая завершили работы по благоустройству территории.

Открытия нового фельдшерско-акушерского пункта ждали жители четырех населенных пунктов из поселка Краснознаменский и деревень Арефино, Харламово, Вакурино.

«Здесь есть фельдшер, новое оборудование согласно нормативам. Будем проводить профилактические мероприятия», - отметил Сергей Тимкин, главный врач Камешковской ЦРБ.