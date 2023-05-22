В Камешковском районе в деревнях нарушались правила пожарной безопасности

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района установило, что в Пенкинском сельском поселении в деревнях Леонтьево, Сынково, Марьинка, Пенкино, Краснораменье, а также в поселке Санатроий имени Ленина, находящихся вблизи леса, отсутствуют минерализованные полосы, предназначенные для предотвращения перехода природных пожаров на жилые дома.

При этом руководитель и сотрудники сельской администрации, ответственные за пожарную безопасность, не проходили соответствующее обучение.

Также минерализованные полосы не нашлись в поселке имени Максима Горького и в деревне Рябиновка Вахромеевское сельское поселение. При этом в Рябиновке нет источника противопожарного водоснабжения.

По результатам проверки главам обеих администраций внесены представления, на виновных были возбуждены административные дела за нарушение техники пожарной безопасности. По итогам их рассмотрения назначены штрафы.

Устранение нарушений находится на прокурорском контроле.