В Коврове три человека пострадали в ДТП с легковыми автомобилями

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 15.05 на регулируемом перекрестке по улице Дегтярева 38-летняя женщина, лишенная водительского удостоверения, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила встречному «Мерседесу», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали сама женщина-водитель, а также ее 37 и 34-летний пассажиры. К счастью, их травмы оказались не сильными — после оказания медицинской помощи врачи отпустили всех домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.