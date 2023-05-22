В Суздале будут судить браконьера, который убил лосиху

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Суздаля. Он обвиняется в незаконной охоте, совершенной с причинением крупного ущерба.

Органами следствия установлено, что мужчина, находясь в лесу на территории Суздальского района, не имея разрешения на добычу животного, с помощью имеющего у него карабина, оборудованного тепловизионным устройством, застрелил лосиху. Браконьер был задержан сотрудниками Госохотоинспекции при разделке туши, сообщает областная прокуратура.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до полумиллиона рублей, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме этого, межрайонным прокурором заявлен иск о компенсации причиненного незаконными действиями вреда на 400 тысяч рублей. Для обеспечения возмещения ущерба на карабин импортного производства и тепловизор общей стоимостью более 400 тыс рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд.