Мошенник обманул пенсионерку из Киржача на 500 тысяч рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали во Владимире 19-летнего жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки из Киржача.

В середине мая в дежурную часть полиции Киржачского района обратилась 87-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Поверив словам аферистов, что ее дочь может быть привлечена к уголовной ответственности, перепуганная бабушка отдала полмиллиона рублей прибывшему к ней домой курьеру мошенников, сообщает областное УМВД.

Путь курьера полицейские установили, отсмотрев записи камер видеонаблюдения. Похитив крупную сумму денег у пенсионерки, молодой человек направился в торговый центр, где совершил перевод через банкомат, затем проследовал на железнодорожный вокзал и уехал во Владимир. Именно там его впоследствии задержали оперативники.

Свою вину он отрицать не стал. Парень в содеянном сознался, пояснив, что за свою «работу» получил 10% от похищенной суммы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.