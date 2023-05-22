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НовостиОбщество22 мая 2023 7:56

Во Владимире оборудуют два официальных пляжа

Купальный сезон стартует 1 июня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Купальный сезон во Владимире официально начнется с 1 июня. Накануне его начала сотрудники администраций районов, Управления гражданской защиты города Владимира обеспечивают подготовку пляжей к приему отдыхающих. Водолазы поисково-спасательного отряда МКУ «ВУГЗ» провели очистку дна водоемов и береговой линии.

На территории города официально будут открыты 2 пляжа: на озере Глубокое и на водоеме Семязино. На этих пляжах будут действовать спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением.

Постановлением администрации города Владимира определены участки, запрещенные для купания на реке Клязьме (вблизи водозаборов в районах ТЭЦ) мкр. Оргтруд и плотины на реке Содышка.

Во Владимирской области в этом году должно быть открыто 42 официальных пляжа.