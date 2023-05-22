Во Владимирской области появится новый монастырь

фото пресс-службы владимирской епархии

Во Владимирской области появилась еще одна иноческая обитель. Располагается она на территории бывшей усадьбы Салтыковых в селе Черкутино Собинского района. Монастырь будет существовать в статусе архиерейского подворья. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон подписал соответствующее распоряжение еще в апреле.

А в середине мая Владыка вместе с главой Собинского района Александром Развым посетили Черкутино. Они осмотрели храм и постройки, которые нуждаются в капитальном ремонте и масштабной реставрации.

Кроме того, Владыка присутствовал на чине освящения музея Сперанского, открытого в здании бывшей церковно-приходской школы. В настоящее время епархией под нужды музея передана оставшаяся часть помещений.