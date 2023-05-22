В Коврове женщину осудили за помощь боевикам на территории Сирии и Ирака

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор 34-летней местной жительнице, которая обвинялась в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Ирака и Сирии с 2014 по 2019 годы.

Ранее об истории этой женщины стало известно сотрудникам регионального главка ФСБ. Следствие и суд установили, что дама разделяла идеологию радикального ислама, и после заключения шариатского брака с гражданином среднеазиатской страны под влиянием мужа добровольно уехала в Сирию через Турцию.

Там она находилась на подконтрольной боевикам территории и помогала им по хозяйству, готовила пищу и оказывала медицинскую помощь.

В 2019 году правительственные войска Сирии и Ирака вели успешные боевые действия против боевиков, поэтому женщина, опасаясь за свою жизнь, решила вернуться в Россию, для чего нелегально пересекла сирийско-турецкую границу там, где ее не контролировали местные власти, и в августе 2022 года по возвращению из Турции была задержана в международном аэропорту, после чего ее доставили в УФСБ России по Владимирской области. На время следствия ее отправили в следственный изолятор.

Женщина полностью признала вину и раскаялась. С учетом всех обстоятельств суд признал ее виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.