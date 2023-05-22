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Во Владимирской области начали выращивать огурцы в мешках с грунтом, что позволяет собрать неплохие урожаи с небольшой площади и вырастить овощи на балконе, террасе или, например, под забором.

– Независимо от сорта огурцы очень требовательны к грунту. Им нужна рыхлая, увлажненная, плодородная земля. Так что если вы надумали попробовать высадить огурцы в мешки, то нужно предусмотреть систему дренажа и полива, – цитирует начальника отдела семеноводства регионального филиала "Россельхозцентра" Яну Балахнину "Владимирские ведомости".

К плюсам этого метода можно отнести то, что огородники избавляются от многих проблем, связанных с выращиванием огурцов в открытом грунте или в парнике, а овощи созревают раньше, чем в открытом грунте. К тому же в случае необходимости вертикальную грядку можно перетащить в любое место. Еще плюсы – отсутствие сорняков и паразитов.

После сбора урожая землю вытряхивают, мешки просушивают, а на следующий год используют повторно. Общий cpoк службы таких «грядок» – до трех лет, а то и бoльшe.