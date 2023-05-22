Во Владимире женщина не получала пенсию по старости в течение 12 лет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по обращению местной жительницы, которой с декабря 2011 года перестали выплачивать трудовую пенсию по старости.

В региональном Отделении Пенсионного Фонда России объяснили, что женщина долго отсутствовала по месту регистрации, и почтальон не мог передавать ей начисленные деньги, однако право на получение выплат пенсионерка сохранила.

Впоследствии она обратилась в пенсионный фонд, где ей предложили выплатить положенные деньги только за последние три года, в связи с чем женщина и пошла в прокуратуру.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось с иском во Фрунзенский районный суд, потребовав возобновить выплату пенсии местной жительнице с момента ее прекращения.

Суд встал на сторону пенсионерки и взыскал с нее всю причитающуюся сумму и компенсацию морального вреда — в общей сложности более 1 миллиона рублей. Решение суда было исполнено.