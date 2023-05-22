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НовостиОбщество22 мая 2023 5:57

Во Владимирской области строителям трассы М-12 предлагают зарплату до 100 тысяч рублей

Работать предлагают вахтовым методом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Автодора

фото Автодора

В группе "Работа. Коми. Трудоустройство" ВКонтакте появилось объявление о работе во Владимирской области. Нужны рабочие для строительства трассы М-12 «Москва-Казань».

Дорожным рабочим (можно без корочек) предлагают зарплату в 80 - 100 тысяч рублей за вахту 30 дней. -

Предлагают следующие условия: вахта 15/15, 30/30 (вахту можно продлевать), бесплатное трехразовое питание и проживание, своя спецодежда, компенсация проезда (2 тысячи рублей до вычета НДФЛ в каждую сторону), компенсация медкомиссии до 5 тысяч рублей.