Во Владимирской области строителям трассы М-12 предлагают зарплату до 100 тысяч рублей

фото Автодора

В группе "Работа. Коми. Трудоустройство" ВКонтакте появилось объявление о работе во Владимирской области. Нужны рабочие для строительства трассы М-12 «Москва-Казань».

Дорожным рабочим (можно без корочек) предлагают зарплату в 80 - 100 тысяч рублей за вахту 30 дней. -

Предлагают следующие условия: вахта 15/15, 30/30 (вахту можно продлевать), бесплатное трехразовое питание и проживание, своя спецодежда, компенсация проезда (2 тысячи рублей до вычета НДФЛ в каждую сторону), компенсация медкомиссии до 5 тысяч рублей.