Во Владимире выбрали лучшие школьные классы

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18 мая в муниципальном Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира прошла церемония награждения победителей городского конкурса «Лучший класс года». В этом году в конкурсе участвовали 29 классных коллективов владимирских школ и гимназий.

По итогам всех испытаний 1 место в городском конкурсе «Лучший класс года» занял 7 "А" класс школы №7 (классный руководитель - Ольга Гудкова). Классу вручен диплом оргкомитета конкурса и грант в размере 50 тысяч рублей на организацию воспитательных мероприятий.

Гранты по 35 тысяч рублей и дипломы за 2 место в конкурсе получили 8 "А" класс школы №10 (классный руководитель Ольга Смольянова) и 9 "В" класс школы №36 (классный руководитель Александра Гордеева).

8 "В" класс школы №15 (классный руководитель Ольга Никитина) и 6 "В" класс школы №49 (классный руководитель Наталья Лабутина) получили гранты по 25 тысяч рублей и дипломы за 3 место.