Во Владимирской области выбрали лучших строителей

На площадках владимирских колледжей - строительного и авиамеханического - состоялся региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023».

За звание лучших в своих профессиях соревновались каменщики, сварщики, штукатуры, монтажники каркасно-обшивных конструкций со всей области. Впервые в рамках конкурса состоялись соревнования среди будущих специалистов строительной сфер — учащихся колледжей региона.

Победителями конкурса стали:

- в номинации «Лучший сварщик» — Алексей Солдатов (ООО «ООО СК «Сириус»), Николай Гавдыш (ООО «Прометей») и Максим Гуляев (ООО «БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП»);

- в номинации «Лучший каменщик» — Никита Баташов (ООО СФ «Монострой»), Сергей Сычев (ООО «Строй Торг»), Александр Егоров (ООО «Мегаполис»);

- в номинации «Лучший штукатур» — Александр Лыгин (ООО «Мегаполис»), Роман Степанов (ООО «Мегаполис»), Эмиль Ибрагимов (ООО «ОблРемСтрой»);

- в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» - Дмитрий Пентегов ООО «ПРО-Эксперт», Михаил Забелин (ИП Забелин М.С.), Андрей Прастакевич (ООО «МАДЕН-ГРУПП»).

Победителями «Студенческой лиги» стали:

- в номинации «Лучший сварщик» — студент Владимирского авиамеханического колледжа Даниил Трифонов, студент Гусевского стекольного колледжа им. Чехлова Дмитрий Куртасов и студент Владимирского технологического колледжа Дмитрий Ермаков;

- в номинации «Лучший каменщик» — студенты Владимирского строительного колледжа Дмитрий Юрин и Михаил Андрианов и студент Киржачского машиностроительного колледжа Владислав Фёдоров.