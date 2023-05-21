Власти Собинского района купили кроссовер за 5 миллионов, несмотря на запрет прокуратуры

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История с покупкой администрацией Собинского района роскошного кроссовера "Киа Соренто" за 5,1 миллиона рублей становится все более скандальной. Оказалось, что чиновники все-таки завершили покупку, несмотря на запрет прокуратуры. Поставит кроссовер в Собинский район, если верить сайту Госзакупок, волгоградская компания "Оптимаавто". Решение об этом появилось 19 мая.

Напомним, что администрации нужна была машина, с круиз-контролем, климат-контролем, и многими другими элементами комплектации, которые можно назвать роскошью. В частности материал салона должен был быть обтянут искусственной кожей. В прокуратуре же, ссылаясь на федеральные правовые акты, заявили, что предельная цена автомобиля с характеристиками, указанными в извещении о проведении электронного аукциона, не должна превышать 2,5 млн рублей, сам автомобиль может иметь максимальную мощность двигателя не более 200 лошадиных сил. А кроссовер избыточен.

Также в прокуратуре отметили, что администрация района и подведомственные учреждения являются должниками по целому ряду решений суда, направленных на удовлетворение потребностей населения района. В общем, машину покупать чиновникам запретили. Кстати, о покупке уже вовсю пишут федеральные СМИ, так что история еще явно не закончена.