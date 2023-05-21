Во Владимирской области после ввода в строй М-12 стали больше строить жилья

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после подведения итогов международного экономического форума «Россия — Исламский мир» в интервью RT рассказал, что во Владимирской области после того, как начали строить трассу М-12, стали больше строить жилья. И покупать его тоже.

«2,5 года назад, когда мы только начали строить трассу М-12, жилья во Владимирской области строилось на 30-40% меньше. То есть, как только люди узнали, что будет дорога и можно будет от Владимирской области доехать до Москвы за 1,5 часа, многоквартирное жилье начало быстро строиться и раскупаться. И очень стало строиться многоэтажное жилье», заявил Марат Хуснуллин.

Местные общественники уже предположили, что активная покупка квартир во Владимирской области может осуществляться москвичами и жителями Московской области, так как в целом стоимость жилья в регионе высокая.