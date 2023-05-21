Во Владимирской области 21 мая коронавирус подтвержден у 18 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 мая 2023 года лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 3 случая во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, по 2 случая в Муромском, Ковровском и Меленковском районах, по 1 заболевшему в Радужном, Кольчугинском, Александровском, Камешковском, Вязниковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185714 случаев заболевания (51419 сл. в г. Владимире, 20173 сл. в Муромском, 21987 сл. в Ковровском, 6572 сл. в Петушинском, 8906 сл. в Кольчугинском, 11276 сл. в Александровском, 7437 сл. в Юрьев-Польском, 16800 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2133 сл. в г. Радужный, 5982 сл. в Киржачском, 4320 сл. в Камешковском, 3428 сл. в Гороховецком, 4732 сл. в Меленковском, 6225 сл. в Вязниковском, 6440 сл. в Суздальском, 2428 сл. в Селивановском).