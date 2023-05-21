Во Владимирской области установят еще 34 комплекса фотовидеофиксации нарушений

Фото "Владупрадор".

Во Владимирской области в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установят еще 34 комплекса фотовидеофиксации ПДД. Причем, как сообщает "Владупрадор", который отвечает за эти работы, в 1 квартале этого года уже установлено 18 камер.

В частности, камеры работают на следующих региональных и межмуниципальных дорогах:

- "Сенинские Дворики – Ковров - Шуя – Кинешма", на участке от примыкания а/д «Сенинские Дворики – Шуя» - Бельково – Суханиха до д. Чернево;

- "Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга», д. Глебово";

- "Касимов — Муром — Нижний Новгород", 43 км;

- "Драчево-Бутылицы-Меленки", 47 км;

- "Владимир-Муром-Арзамас", п. Зименки, 112 км;

- «Владимир-Тума» — ст. Нечаевская (ст. Нечаевская, Нечаевская СОШ).

Во 2 квартале 2023 года введут в строй ещё 16 комплексов, 3 из которых будут фиксировать неправильную остановку и стоянку транспортных средств, 13 будут фиксировать нарушения скоростного режима, включая непристёгнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем и выключенные ходовые огни во время движения.

Всего на сегодняшний день во Владимирской области работают 128 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.