Участники СВО рассказали губернатору об отсутствии газа в военном городке Владимирской области

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

18 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в Петушинский район побывал в военном городке Костерёво-1.

Туда он приехал по просьбе председателя местного городского Совета ветеранов, полковника в отставке Валерия Дубаса. Он рассказал, что в городке давно требуется капремонт домов, очистных сооружений, водоснабжения и -отведения, дорог и освещения, строительство газовых сетей. По словам Александра Авдеева, процессы тормозит то, что всё имущество городка – собственность Минобороны.

«Муниципалитет готов принять объекты жизнеобеспечения на баланс, нужно встречное согласие военного ведомства. И его получить непросто, недаром в стране много таких брошенных военных городков», - написал Авдеев в телеграм-канале.

Военнослужащие городка, многие из которых воевали в Сирии, участвовали в спецоперации на Украине, пожаловались также на работу управляющей компании «Доверие», подведомственной Минобороны. Авдеев сообщил, что в ближайшее время он планирует встречу с руководителем департамента имущественных отношений Минобороны по всем коммунальным вопросам.