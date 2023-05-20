Во Владимире во время пожара спасен хозяин горящего дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.32 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем частном доме по адресу: улица Гражданская, 2.

Пожарных вызвал прохожий, который заметил происходящее. Вскоре на место прибыли 11 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К тому моменту с цокольного этажа дома шел дым.

Звено газодымозащитников прошло внутрь и обнаружило 46-летнего мужчину, которого вывели на свежий воздух, после чего ликвидировали возгорание, площадь которого составила 2 квадратных метра. По предварительной версии дознавателей, к инциденту привело неосторожное обращение с огнем.

В региональном главке МЧС подчеркнули, что жизнь хозяина дома была спасена благодаря неравнодушию человека, позвонившего в службу «01».