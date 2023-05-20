Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:56

В Александровском районе возбуждено уголовное дело после драки в поселке Балакирево

Инцидент случился 18 мая на одной из улиц населенного пункта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Накануне в соцсетях Владимирской области появилась информация о происшествии, случившемся в Балакирево, где местные жители сделали замечание громко слушающим музыку людям, а те накинулись на них с кулаками. По словам александровцев, нападавшие даже устраивали стрельбу, однако официально об этом факте пока не говорится.

Как сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 18 мая в полицию Александровского района действительно поступило несколько сообщений о потасовке на одной из улиц поселка Балакирево между местными жителями, среди которых были люди цыганской народности.

Полицейским удалось установить личности участников инцидента, и 19 мая следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

А утром 20 мая силовики, включая сотрудников полиции, регионального главка ФСБ при силовой поддержке спецназа прибыли домой к участникам конфликта. Там были проведены специальные мероприятия. Также к делу подключена Александровская городская прокуратура.

Расследование продолжается.