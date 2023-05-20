В Петушинском районе расследуется нападение на 13-летнюю девочку

. Фото: Андрей КАРА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района организовало проверку по публикации в СМИ о нападении на девочку в деревне Старые Омутищи.

Ранее информация об этом появилась в местных соцсетях. По словам местных жителей, несколько дней назад некий иностранный рабочий хотел похитить 13-летнюю школьницу, но той удалось вырваться и убежать.

В ходе проверки установлено, что местные школьники вынуждены ходить пешком до школы №3, причем их транспортное обслуживание не организовано, что и могло послужить одной из причин произошедшего. По результатам проверочных мероприятий главе администрации Петушинского района внесено представление, устранение нарушений находится на прокурорском контроле. Сами петушинцы давно уже просят власти передать местным школам автобусы, так как дети вынуждены добираться до мест учебы даже электричками.

В это же время сотрудниками СУ СК России по Владимирской области по факту нападения на девочку проводится доследственная проверка.