В Александрове женщина во время ссоры несколько раз ударила ножом друга

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 57-летняя жительница Александрова обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, ночью 17 мая во время бытовой ссоры со своим 53-летним сожителем женщина схватила нож и нанесла мужчине множество ударов в живот, после чего сбежала из дома.

Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь, в о время как его сожительницу вскоре нашли и задержали, женщина призналась в совершенном преступлении.

Решается вопрос о заключении ее под стражу на время следствия. Расследование продолжается.