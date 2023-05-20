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НовостиПроисшествия20 мая 2023 7:31

В Александрове женщина во время ссоры несколько раз ударила ножом друга

После случившегося она сбежала, а мужчину доставили в больницу
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 57-летняя жительница Александрова обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, ночью 17 мая во время бытовой ссоры со своим 53-летним сожителем женщина схватила нож и нанесла мужчине множество ударов в живот, после чего сбежала из дома.

Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь, в о время как его сожительницу вскоре нашли и задержали, женщина призналась в совершенном преступлении.

Решается вопрос о заключении ее под стражу на время следствия. Расследование продолжается.