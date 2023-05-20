Во Владимирской области за сутки подтвердилось 20 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за минувшие сутки подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Гусь-Хрустальный, где зарегистрировано четыре случая. На втором месте Муромский и Ковровский районы с тремя случаями в каждом.

В Петушинском и Гороховецком районах выявлено по два новых заболевших, в Кольчугинском, Киржачском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах, а также во Владимире подтверждено по одному новому случаю.

Таким образом, с начала эпидемии на территории Владимирской области официально подтверждено 185696 случаев заражения коронавирусом. Исследования продолжаются.