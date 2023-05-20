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НовостиЗдоровье20 мая 2023 6:45

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 20 случаев коронавируса

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 20 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за минувшие сутки подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Гусь-Хрустальный, где зарегистрировано четыре случая. На втором месте Муромский и Ковровский районы с тремя случаями в каждом.

В Петушинском и Гороховецком районах выявлено по два новых заболевших, в Кольчугинском, Киржачском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах, а также во Владимире подтверждено по одному новому случаю.

Таким образом, с начала эпидемии на территории Владимирской области официально подтверждено 185696 случаев заражения коронавирусом. Исследования продолжаются.