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НовостиПроисшествия20 мая 2023 5:47

Во Владимирской области ковровчанин задержан при перевозке 5 килограммов наркотиков

Их он купил на территории соседнего государства
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр видео оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Фото: кадр видео оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками регионального главка полиции совместно с коллегами из Петушинского района при силовой поддержке спецназа «Гром» был задержан 30-летний житель Коврова.

Задержали мужчину на территории Покрова, а в салоне его автомобиля нашли несколько вакуумных брикетов в бежевым порошком. Эксперты установили, что это синтетический наркотик массой почти 5 килограммов.

По версии следствия, ковровчанин сам употребляет наркотики, а эту партию купил на территории Союзного государства и планировал продать во Владимирской области через тайники. Причем в поездку он взял приятеля, который ничего не знал о реальной ее цели.

Сам задержанный уже дал признательные показания. По факту контрабанды наркотиков и попытке их сбыта следователи возбудили уголовное дело. Ковровчанина на время следствия заключили под стражу.