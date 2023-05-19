Под Владимиром на 14 дней приостановят движение по Южному обходу М-7

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на 183 километре трассы М-7, что на Южном обходе Владимира, стартовали восстановительные работы на мосту через Клязьму, который давно уже требует ремонта. По плану, восстановление завершат к середине июня.

Специалисты разберут поврежденное полотно моста на нескольких участках, выполнят локальный ремонт бетонной плиты с заменой армирования и восстановлением гидроизоляции. Также на ремонтируемых участках уложат новый асфальт и заменят деформационный шов, пришедший в негодность.

Сейчас на объекте стартовали подготовительные работы. Дорожники отметили, что с 29 мая по 13 июня движение по мосту будет полностью приостановлено, так что обогнуть Владимир по этому участку окажется нельзя. Это необходимо, в том числе, чтобы бетон набрал прочность. В связи с этим обстоятельствам водителям следует выбирать иные пути объезда. В частности, проехать можно через Владимир, либо по трассе М-12.

Напомним, ограничения на мосту через Клязьму на Южном обходе действуют с октября 2022 года, движение грузовиков по нему приостановлено, хотя большегрузы нередко этот запрет нарушают.

После восстановительных работ будет принято решение о полном или частичном снятии ограничений.