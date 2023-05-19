В Муроме мужчина нанес смертельные раны буйному собутыльнику

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По версии следствия, 25 декабря минувшего года потерпевший и трое его приятелей пили спиртное в одном из домов по улице Филатова.

Сам потерпевший в ходе застолья стал вести себя неадекватно: сперва принялся оскорблять присутствующих, затем ударил одного из друзей, а другому вовсе прислонил к животу горячий утюг.

Тогда один из рассерженных приятелей схватил кухонный нож и дважды ударил обидчика в правое бедро, отчего у того повредилась бедренная артерия, а также ударил в левое предплечье и левую кисть.

Смерть буйного мужчины наступила от обильного кровотечения на месте происшествия. Уголовное дело в скором времени начнет рассматривать Муромский городской суд.