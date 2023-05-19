В Кольчугино 23 человека эвакуировано во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.37 диспетчеры Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов на улицу Веденеева в дом №2 «а».

На место возгорания выехали 11 сотрудников МЧС на пяти машинах. К моменту их приезда из квартиры на втором этаже шел дым. Тут же на разведку и тушение направилось одно звено газодымозащитников. Из дома было эвакуировано 23 человека, включая троих детей.

Оказалось, что пожар был небольшой, общая выгоревшая площадь составила 1 квадратный метр, распространиться огню не дали.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.