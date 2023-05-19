В Коврове таксист оштрафован за дискредитацию Вооруженных Сил России

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровский городской суд 18 мая рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.

Судом установлено, что 5 апреля текущего года ковровчанин, работающий водителем такси, во время перевозки пассажиров допустил высказывания, дискредитирующие Российскую армию.

В суде мужчина полностью признал вину, осознал противоправность своих действий, раскаялся и пообещал впредь подобных высказываний не делать.

С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и оштрафовал на 35 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.