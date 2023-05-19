Строительство акушерского корпуса в Коврове привело к уголовному делу о мошенничестве

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17 мая 2023 первый заместитель прокурора области Андрей Жугин вместе с чиновниками от Правительства области и города Коврова, ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и представителями подрядной проверили ход строительных работ акушерского корпуса Ковровской горбольницы №1. И проверка закончилась уголовным делом о мошенничестве, которое возбудили полицейские при содействии прокуратуры.

Работы ведет ООО «АСГ Техно Строй» по заказу ГБУ «Облстройзаказчик». Контракт стоимостью более 805 млн рублей заключён в 2020 году. Изначально акушерский корпус должны были ввести еще в 2021 году, но сроки постоянно откладываются.

Как сообщают в прокуратуре, в ходе ранее проведённых проверок установлено, что подрядчик для отделки стен с 1 по 5 этажи использовал отделочные панели, не соответствующие проектно-сметной документации. В прокуратуре уверены, что имело место хищение денежных средств в сумме более миллиона рублей. В итоге, на всех этажах реконструируемого корпуса данные панели потрескались. . Подрядчик их меняет, но сроки ввода в эксплуатацию акушерского корпуса затягиваются.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области добавили, что расследование проводится при оперативном сопровождении оперуполномоченных Управления отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Предпринимателя проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Имеется у прокуратуры ряд нареканий и к заказчику работ - ГБУ ВО «Облстройзаказчик», которым своевременно не организовано подключение здания к энергоресурсам, а также не оплачены уже выполненные работы на сумму более 296 млн рублей.