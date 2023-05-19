Передвижной музей-выставка «Поезд Победы» вновь побывал во Владимирской области

Фото Правительства Владимирской области.

18 мая во Владимире сделал остановку передвижной музей-выставка «Поезд Победы». Масштабный историко-просветительский проект появился в рамках празднования 75-летия Великой Победы. Впервые музей на колёсах отправился в путь по стране 23 октября 2020 года с Белорусского вокзала Москвы.

Среди владимирцев музей вызвал небывалый ажиотаж. Уже через час после того, как открылась регистрация на "Поезд Победы", билеты закончились. Оно и не удивительно: посещение выставки – бесплатное. Было зарезервировано и время для организованных групп школьников, активистов «Движения первых», ветеранов Великой Отечественной войны, студентов ВлГУ. Во время экскурсии посетителям помогали волонтёры: встречали на вокзале, сопровождали, опекали.

«Впечатления близкие к шоковым. Очень образная и предельно эмоциональная выставка. Ты полностью погружаешься в атмосферу тех лет. На это работает и сама экспозиция, и изменение температуры, и запахи, и видео, и рассказ от имени машинистки паровоза. Ты понимаешь, что видели и чувствовали наши солдаты, медсёстры, – поделилась впечатлениями студентка колледжа Татьяна Семёнова.