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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:37

В Александрове два человека спасены вовремя пожара в многоквартирном доме

ЧП случилось днем 18 мая на улице Ликероводочный завод
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.23 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в доме №1 по улице Ликероводочный завод.

На место ЧП выехали семь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда в подъезде наблюдался дым. Звено газодымозащитников прошло внутрь и вывело при помощи спасательных устройств двоих людей. Сам пожар был оперативно ликвидирован. Как оказалось, горели вещи в подъезде, выгоревшая площадь составила 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.