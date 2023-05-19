Во Владимирской области в выходные ожидаются дожди с грозами

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Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 мая жителей региона ожидают температуры от +14 до +19 градусов по Цельсию, а местами прогнозируется прогрев воздуха даже до +24, хотя днем продолжатся небольшие дожди и грозы в отдельных районах.

В ночь на 20 мая небольшие дожди местами продолжатся, ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10метров в секунду, а температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. Днем прогреется до значений от +16 до +21 градуса.

Ночью 21 мая столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, ветер направления и скорости не изменит, а местами пройдут умеренные дожди, при этом в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах от +17 до +22 градусов.