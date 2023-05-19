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НовостиОбщество19 мая 2023 8:25

Во Владимире в выходные пройдут "творческие выходные"

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Александр УТКИН

Во Владимире 20 и 21 мая пройдут «Творческие выходные на Пушкинском бульваре». Фестиваль открывает свой девятый сезон. Жителей и гостей города ждут на аллее Пушкинского парка с 10 до 18 часов.

Участники фестиваля - мастера из Владимира, Кольчугино, Коврова, Орехово-Зуева, Иванова и других городов - представят свои авторские работы: украшения в технике гальванопластики и из бисера, изделия из кожи и дерева, вязаные и ватные игрушки, дизайнерские куклы, интерьерный декор в технике декупаж, мыло ручной работы и авторские пряники.

Также в программе «Творческих выходных» - более 10 мастер-классов для детей и взрослых, выставка-фотосушка фотографа из Шуи Сергея Бабанова.