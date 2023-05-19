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НовостиОбщество19 мая 2023 7:18

В Суздале прокуратура добилась ремонта крыши многоквартирного дома

Проведение ремонтных работ находится на контроле надзорного ведомства
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям местных жителей о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома.

По результатам комиссионного осмотра дома, организованного администрацией города в январе текущего года, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает безопасные условия проживания граждан, создают угрозу их жизни и здоровью, степень ее физического износа составляет 70%.

Несмотря на неоднократные обращения жильцов по вопросу проведения ремонта крыши, администрацией города мер своевременно не принято. По результатам проверки прокурором главе администрации города внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.

Как сообщает областная прокуратура, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области по результатам проведенного аукциона заключил договор на проведение ремонта крыши на сумму свыше 7 млн рублей со сроком выполнения работ с 30 июня по 31 августа.

Проведение ремонтных работ находится на контроле межрайонной прокуратуры.