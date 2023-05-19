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НовостиОбщество19 мая 2023 6:59

Во Владимирской области пройдет турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Романа Кутузова

В соревнованиях примут участие более 200 сильнейших спортсменов из 7 государств
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

19 мая на «Суздаль Арене» стартует Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. В соревнованиях примут участие более 200 сильнейших спортсменов из 7 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Киргизии, Молдовы и России. В составе делегаций – победители национальных первенств, чемпионы и призеры континентальных и мировых чемпионатов.

Турнир памяти Романа Кутузова является одним из основных этапов отбора российских борцов греко-римского стиля в сборную команду страны для подготовки и участия в международных соревнованиях самого высокого уровня, включая чемпионаты Европы и мира.

Торжественное открытие соревнований – в 16 часов, продлится турнир до 21 мая.