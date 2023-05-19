Во Владимирской области 19 мая коронавирус подтвержден у 23 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 мая лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

4 случая в Ковровском, по 3 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 заболевших во Владимире, Меленковском и Селивановском районах, по 1 случаю в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185676 случаев заболевания (51415 сл. в г. Владимире, 20168 сл. в Муромском, 21982 сл. в Ковровском, 6570 сл. в Петушинском, 8904 сл. в Кольчугинском, 11275 сл. в Александровском, 7437 сл. в Юрьев-Польском, 16793 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2132 сл. в г. Радужный, 5981 сл. в Киржачском, 4318 сл. в Камешковском, 3426 сл. в Гороховецком, 4729 сл. в Меленковском, 6224 сл. в Вязниковском, 6440 сл. в Суздальском, 2426 сл. в Селивановском).