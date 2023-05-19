24 мая губернатор Александр Авдеев проведет прямую линию

фото регионального Правительства

Губернатор Александр Авдеев анонсировал проведение прямой линии 24 мая в 19 часов. Глава региона проведет ее на телеканале "Губерния-33".

Трансляция также будет проходить в соцсетях и телеграм-канале губернатора. Оставлять свои вопросы жители могут в комментариях к анонсу прямой линии в группах Правительства Владимирской области в ВК и в ОК. Используйте хэштег #вопросАвдееву

Последний раз прямую линию Александр Авдеев проводил 14 декабря 2022 года. Тогда он общался с жителями в течение двух часов. А 15 марта этого года губернатор встречался с журналистами на своей пресс-конференции.